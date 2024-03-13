Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, vatandaşlarla iftarını açtı - Son Dakika
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Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, vatandaşlarla iftarını açtı

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, vatandaşlarla iftarını açtı

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesince kurulan iftar çadırında vatandaşlarla iftarını açtı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Kelebek Parkı içinde kurulan iftar çadırlarında günlük 6 bin kişiye iftar veriliyor. Vali Su, Dağkapı Meydanı'ndaki iftar çadırında vatandaşlarla bir süre sohbet etti ve ramazanın bereket getirmesi temennisinde bulundu.

13.03.2024 12:39
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Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesince kurulan iftar çadırında vatandaşlarla iftarını açtı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Dağkapı Meydanı ve Bağlar ilçesinde Cuma Pazarı yanında bulunan Kelebek Parkı içinde kurulan iftar çadırlarında günlük 6 bin kişiye iftar veriyor.

Dağkapı Meydanı'ndaki iftar çadırında vatandaşlarla iftar öncesi bir süre sohbet eden Su, rahmet ayı ramazanın bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Su'ya, programda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi de eşlik etti.

Kaynak: AA

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