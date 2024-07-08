Diyarbakır ve Mardin'deki yangın bölgeleri afet bölgesi ilan edildi - Son Dakika
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Diyarbakır ve Mardin'deki yangın bölgeleri afet bölgesi ilan edildi

AFAD, Diyarbakır ve Mardin'deki zirai alan yangınlarından etkilenen mahallelerin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini duyurdu. Yangınlar sonucu 15 kişi hayatını kaybederken, tarım alanları ve hayvanlar da zarar gördü. Devlet tarafından acil yardım ödeneği olarak Diyarbakır'a 3 milyon lira, Mardin'e ise 2 milyon lira gönderildi. Ayrıca, tarım ve hayvancılık zararlarının giderilmesi için bölgeye 50 milyon lira ödenek aktarıldı.

08.07.2024 14:59
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Diyarbakır ve Mardin'deki zirai alan yangınlarından etkilenen mahallelerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan ve Bağacık mahalleleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki Yücebağ ve Yetkinler mahallelerinin yangından zarar gördüğü hatırlatıldı.

Yangınlar sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği, tarım alanları ve hayvanların zarar gördüğü hatırlatılan açıklamada, yangından etkilenen mahallelerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarının ve yangından etkilenen ailelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Diyarbakır'a 3 milyon lira, Mardin'e ise 2 milyon lira olmak üzere toplam 5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ayrıca tarım ve hayvancılık zararlarının giderilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı ve AFAD tarafından bölgeye 50 milyon lira olmak üzere toplam 55 milyon lira ödenek aktarılmıştır. Devletimizin tüm imkanlarıyla milletimizin yanında olmaya, yangınlarda zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını el birliğiyle sarmaya devam ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailelerine başsağlığı diliyor, yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır ve Mardin'deki yangın bölgeleri afet bölgesi ilan edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır ve Mardin'deki yangın bölgeleri afet bölgesi ilan edildi - Son Dakika
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