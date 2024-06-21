Diyarbakır ve Mardin'deki Yangında Ölü Sayısı 12'ye Yükseldi - Son Dakika
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Diyarbakır ve Mardin'deki Yangında Ölü Sayısı 12'ye Yükseldi

Diyarbakır ve Mardin\'deki Yangında Ölü Sayısı 12\'ye Yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki bölgede çıkan yangında ölü sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı. Beşi Diyarbakır'da tedavi gören hastalardan üçünün entübe durumda olduğu belirtildi.

21.06.2024 23:30
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(ANKARA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki bölgede çıkan yangında ölü sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı. Koca, beşi Diyarbakır'da tedavi gören hastalardan üçünün entübe durumda olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Köksalan, Agaçsever ve Yazçiçeği kırsal mahallelerinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini duyurdu. Koca'nın X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Diyarbakır ve Mardin'de, iki ilimizin yakın köy ve mahallelerinde meydana gelen yangın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 12'ye yükseldi. Olaydan 78 kişi etkilendi. Hastalarımızdan 5'inin tedavi ve takiplerine devam ediyoruz. 5'i de Diyarbakır'da tedavi gören hastalarımızdan 3'ü entübe durumda. Bu vesile ile bir kez daha, olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır ve Mardin'deki Yangında Ölü Sayısı 12'ye Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır ve Mardin'deki Yangında Ölü Sayısı 12'ye Yükseldi - Son Dakika
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