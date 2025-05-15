Diyarbakır'ın güneyi ve Mardin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın güneyi ile Mardin'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sağanağın ardından oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır ve Mardin için sağanak uyarısı - Son Dakika
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