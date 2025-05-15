Diyarbakır ve Siirt'te Gençlik Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır ve Siirt'te Gençlik Haftası Etkinlikleri

Diyarbakır ve Siirt'te Gençlik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler ve ödül törenleri düzenlendi.

15.05.2025 23:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır ve Siirt'te Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Diyarbakır'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında katılımcılar, Türk bayrağı ve meşalelerle merkez Sur ilçesindeki Kurşunlu Camisi önünde toplandı.

Katılımcılar daha sonra ellerindeki meşalelerle yürüyüşe geçti.

157 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıyan grup, Gazi Caddesi güzergahından Dört Ayaklı Minare'ye, oradan da tekrar Kurşunlu Camisi'ne kadar yürüdü.

Siirt

Siirt'te de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, programda yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak yaktığı bağımsızlık meşalesinin, yalnızca bir kurtuluşun değil aynı zamanda gençliğe duyulan güvenin simgesi olduğunu belirtti.

Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir" diyerek sadece bir temennide bulunmadığını dile getiren Çalgan, "Bir vizyon ortaya koyuyor, bu ülkenin kaderini gençlerin ellerine teslim ediyordu. Bugün bilimde, sanatta, sporda, teknolojide, dayanışmada, fikirde ve üretimde çok daha ileriye gidebiliriz, gitmeliyiz çünkü bu bizim geleceğimiz. Hayal kurmaktan korkmayan, sorunlar karşısında pes etmeyen, eleştiren ama aynı zamanda üreten bir gençlik olabiliriz. Çünkü bu bizim medeniyetimiz." dedi.

"Bizden öncekiler bu yolu kalemle, fikirle, alın teriyle, cesaretle açtılar. Şimdi bize düşen, bu yolu genişletmek, derinleştirmek, daha adil, daha merhametli hale getirmektir." diyen Çalgan, şunları kaydetti:

"Eğer bu değerleri taşıyorsak, biz bir medeniyet inşa ediyoruz demektir. Hayallerimiz kadar büyük konuşmalı, sorumluluklarımız kadar derin düşünmeliyiz. Yapay zekayı sadece eğlenmek için değil, insanlık için üretmeye başlarsak, o zaman biz bu yolculukta sadece yürüyen değil, iz bırakan olacağız."

Konuşmaların ardından Gençlik Haftası videosu gösterimi yapıldı.

Daha sonra bu haftaya özgü düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Vali Yardımcısı ve Tillo Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, kurum müdürleri, gençler ve öğrenciler katıldı.???????

Kaynak: AA

Gençlik Haftası, Yerel Haberler, Etkinlikler, Gençlik, Güncel, Kültür, Yaşam, Siirt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır ve Siirt'te Gençlik Haftası Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan’dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok
Orhan Gencebay’ın torunu yıllar sonra görüntülendi Orhan Gencebay'ın torunu yıllar sonra görüntülendi
Trump Katar’daki ABD askerlerine moral vermek için dans etti Trump Katar'daki ABD askerlerine moral vermek için dans etti
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu Yaz tatili geç başlıyor 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kritik forum ertelendi Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kritik forum ertelendi
Mahmut Uslu’dan “Mourinho ile devam mı edeceksiniz“ sorusuna görülmemiş yanıt Mahmut Uslu'dan "Mourinho ile devam mı edeceksiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
Simge Sağın’ın acı günü Genç yaşta hayatını kaybetti Simge Sağın'ın acı günü! Genç yaşta hayatını kaybetti
Bekçinin fark edip hastaneye götürdüğü üniversiteli kalp krizinden hayatını kaybetti Bekçinin fark edip hastaneye götürdüğü üniversiteli kalp krizinden hayatını kaybetti
NATO ve Rusya uçakları Baltık Denizi’nde karşı karşıya geldi NATO ve Rusya uçakları Baltık Denizi'nde karşı karşıya geldi
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın
RTÜK’ten 6 televizyon kanalına para cezası RTÜK'ten 6 televizyon kanalına para cezası

11:45
Diyarbakır’da Kürt Dil Bayramı’na özel şiirli kaldırımlar
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar
11:30
Bakan Fidan ve ABD’li mevkidaşı arasında samimi sohbet
Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı arasında samimi sohbet
10:53
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme başladı
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme başladı
10:48
Birleşik Arap Emirlikleri’nde verilen hediye Trump’ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin
21:20
Memurluk şartları değişti Bugünden itibaren geçerli
Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
16:36
Süper Lig’in efsane takımı amatöre düştü Fatura emekçilere kesildi
Süper Lig'in efsane takımı amatöre düştü! Fatura emekçilere kesildi
16:23
Lyon’da bir devir sona eriyor Lacazette’den veda
Lyon'da bir devir sona eriyor! Lacazette'den veda
16:11
Tolunay Kafkas adım adım Avrupa yolcusu O iddialara cevap verdi
Tolunay Kafkas adım adım Avrupa yolcusu! O iddialara cevap verdi
16:00
Konya’da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
Konya'da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
15:59
Sürpriz adres Aboubakar’ın yeni takımı belli oluyor
Sürpriz adres! Aboubakar'ın yeni takımı belli oluyor
15:54
Turistler arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isterken üstü açıldı
Turistler arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isterken üstü açıldı
15:48
Putin ile Malezya Başbakanı arasında güldüren “taht“ diyaloğu: İkinci eş için
Putin ile Malezya Başbakanı arasında güldüren "taht" diyaloğu: İkinci eş için
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 12:02:04. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır ve Siirt'te Gençlik Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.