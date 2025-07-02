Diyarbakır ve Şırnak'ta GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları törenlerle açıldı - Son Dakika
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Diyarbakır ve Şırnak'ta GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları törenlerle açıldı

Diyarbakır ve Şırnak\'ta GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları törenlerle açıldı
02.07.2025 18:21
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Diyarbakır ve Şırnak'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışları gerçekleştirildi.

Diyarbakır ve Şırnak'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışları gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki Şehit Polis Halit Gülser Spor Kompleksi'nde düzenlenen açılış programında, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Farklı branşlarda sporcular gösteri yaptığı etkinlikte, bir judo sporcusu gösterisinin ardından koynundan çıkardığı Türk bayrağını öperek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin'e verdi, Öztekin de bayrağı öperek teslim aldı.

Öztekin, açılış konuşmasında, spor okulları uygulamasının amacının çocuk ve gençlere; sporu sevdirmek, spor yapma alışkanlığı kazandırmak, onların sosyal ve kültürel açıdan gelişmelerini sağlamak, onları her türlü zararlı alışkanlıklardan korumak ve Türk sporuna güçlü bir altyapı oluşturmak olduğunu söyledi.

Sporda engel tanımadıklarını ve engelli bütün bireyleri de spora davet ettiklerini ifade eden Öztekin, ilde 87 tesiste 34 spor branşında yaklaşık 244 antrenörle faaliyet gösterdiklerini aktardı.

Öztekin, "Bu kurslarda eğitim görüp gelecekte ülkemizi başarıyla temsil edecek sporcular görmek bizleri çok mutlu edecektir." dedi.

Bağımlılıkla mücadeleye işaret eden Öztekin, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızı ancak bir şeylerle meşgul ederek bağımlılıktan uzaklaştırırız. Bunun için sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetler çok önemli. Bu nedenle bütün genç ve çocuklarımızı bu alanlarımıza, spor salonlarımıza lütfen yönlendirelim. Biz de o çocuklarımıza mümkün olduğunca ücretsiz alanlar açarak, ücretsiz bir şekilde faydalandırılmalarını sağlayarak daha güzel imkanlar oluşturmaya çalışacağız. Bunun sözünü veriyorum."

Konuşmaların ardından farklı yaş gruplarındaki çocukların katılımıyla sportif etkinlikler yapıldı.

Öztekin, sporcu çocuklarla masa tenisi oynadı.

Şırnak

Vali Birol Ekici, Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende spor okullarının gençlerin gelişimi açısından önemli olduğunu söyledi.

Yaz boyunca bütün tesislerin çocuklara açık olacağını dile getiren Ekici, spor tesislerini kentte kazandıran Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür etti.

Ekici, öğrencilerin yaz boyunca en iyi şekilde spor tesislerinden yararlanmasını temenni ederek öğrenci ve antrenörlere başarılar diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din de spor salonlarının sadece spor yapılan bir alan olmadığını aynı zamanda disiplinin, arkadaşlığın, paylaşımın ve sağlıklı yaşam bilincinin temelinin atıldığı bir eğitim yuvası olduğunu belirtti.

Öğrencilerin spor salonlarında birbiriyle sosyalleşerek güçlü bir karakter inşa edeceklerini aktaran Din, şunları kaydetti:

"Her yaz olduğu gibi bu yaz da amacımız, çocuklarımızın ve öğrencilerimizin yaz tatilini verimli, sağlıklı ve eğlenceli bir şekilde geçirmeleri sağlamak, enerjilerini doğru yönlendirmek ve yeteneklerini keşfetmelerine fırsat tanımaktır. Bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınızı en iyi şekilde eğitmek onlara spor ahlakını ve disiplinini aşılamak en büyük önceliğimizdir. Bu süreçte işbirliği ve desteğiniz bizim için çok kıymetlidir."

Konuşmaların ardından GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okullarının açılışı yapıldı, sporcular gösteri sundu.

Programa, Vali Yardımcısı Murat Çiçek, Şırnak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Umaç, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır ve Şırnak'ta GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları törenlerle açıldı - Son Dakika

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