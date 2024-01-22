 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, Nev Bahçe'de Kadınlara Teraryum Eğitimi Verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, Nev Bahçe'de Kadınlara Teraryum Eğitimi Verdi

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, Üçkuyu Mahallesi'nde bulunan Nev Bahçe'de 32 kadının katılımıyla uygulamalı teraryum eğitimi verdi. Yenişehir Belediyesi'nin düzenlediği programda 32 kadın kursiyer eğitimlerini başarıyla tamamladı ve sertifikalarını aldı. Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Özgür Polat, teraryum bitkilerinin uzun ömürlü olduğunu ve eğitimlere devam edeceklerini belirtti.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, Nev Bahçe\'de Kadınlara Teraryum Eğitimi Verdi
22.01.2024 - 14:33,
Abone Ol

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, Üçkuyu Mahallesi'nde bulunan Nev Bahçe'de 32 kadının katılımıyla uygulamalı teraryum eğitimi verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Belediyesi'nin düzenlediği ilk programda 32 kadın kursiyer eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Yenişehir ilçesinde bulunan Nev Bahçe'de uygulamalı teraryum eğitimini başarılı ile tamamlayan kursiyer kadınlar sertifikalarını aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Özgür Polat, eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildiğini belirterek, "Yıllarca sulanmadan yaşayabilen uzun ömürlü teraryum bitkileri evlerinin bir köşesinde yerini alırken, bizler de eğitimlerimize devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Diyarbakır Yenişehir, Yenişehir, Bahçe, Nev, Diyarbakır, Belediye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, Nev Bahçe'de Kadınlara Teraryum Eğitimi Verdi - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 05:33:37. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, Nev Bahçe'de Kadınlara Teraryum Eğitimi Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement