Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, Ramazan Ayında 12 Bin Vatandaşa Market ve Alışveriş Desteği Sağlayacak - Son Dakika
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Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, Ramazan Ayında 12 Bin Vatandaşa Market ve Alışveriş Desteği Sağlayacak

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, Ramazan Ayında 12 Bin Vatandaşa Market ve Alışveriş Desteği Sağlayacak

Yenişehir Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 12 bin vatandaşa 4 bin liralık market ve alışveriş desteği sağlayacak. Belediye, dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak ve sosyal belediyecilik anlayışını sürdürmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

21.02.2024 09:53  Güncelleme: 10:09
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Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla 12 bin vatandaşa market ve alışveriş desteğinde bulunacak.

Yenişehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere her ay Sosyal Market'ten düzenli olarak yapılan gıda, bebek bezi, giyim, temizlik ürünleri, kırtasiye malzemeleri gibi desteğini sürdürmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ramazan ayı dolayısıyla ilçede bulunan ihtiyaç sahibi 12 bin vatandaşa 4 bin liralık market ve alışveriş desteği yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, "Vatandaşlarımızı her zaman olduğu gibi bu ramazan ayında da en ince detayına kadar düşünmek, sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak ilerlemek bizim en büyük amacımız. Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirli ailelerimizin bütün ihtiyaçlarına kulak vermeye çalışıyoruz. Onların bizlere ilettiği talepleri bizim için çok kıymetli. Sağduyulu davranıp elimizden geldiğince bütün taleplere ve ihtiyaçlara hassas davranıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, Ramazan Ayında 12 Bin Vatandaşa Market ve Alışveriş Desteği Sağlayacak - Son Dakika

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