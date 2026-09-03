Diyarbakır Yenişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Merkez Yenişehir ilçesinde durumundan şüphelenilen bir araçta yapılan aramada, 47 parça halinde 4 kilo 100 gram reçine esrar maddesi bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.