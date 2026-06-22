Baba katilinden pes dedirten savunma: Beni öldüreceğini düşündüm - Son Dakika
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Baba katilinden pes dedirten savunma: Beni öldüreceğini düşündüm

Baba katilinden pes dedirten savunma: Beni öldüreceğini düşündüm
22.06.2026 11:14  Güncelleme: 11:15
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Diyarbakır'da babası Nesih Deniz'i tabancayla öldüren Mesut Deniz'in ifadesi ortaya çıktı. Olaydan birkaç gün önce mal paylaşımı nedeniyle tartıştıklarını söyleyen Deniz, babasının kendisini tehdit ettiğini öne sürerek, "Beni öldüreceğini düşündüm. Kendi tabancamı çekip ateş ettim. Babam yere düştükten sonra da ateş ettim. O an gözüm dönmüştü" dedi. Tutuklanan Deniz, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu belirtti.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde babası Nesih Deniz'i tabancayla vurarak öldüren ve tutuklanan Mesut Deniz'in ifadesi ortaya çıktı. Suçunu kabul eden Deniz, mal paylaşımı nedeniyle aralarında husumet bulunduğunu belirterek, "Beni öldüreceğini düşündüm. O an gözüm dönmüştü" dedi.

BABASINI ÖLDÜREN OĞLUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşanan aile içi cinayete ilişkin soruşturma sürerken, babası Nesih Deniz'i tabancayla vurarak öldüren Mesut Deniz'in ifadesi ortaya çıktı.

Olay, 20 Haziran akşamı Çınar ilçesine bağlı kırsal Ağaçsever Mahallesi'nde meydana geldi. Nesih Deniz ile oğlu Mesut Deniz arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Mesut Deniz, yanında bulunan tabancayla babasına ateş etti. Ağır yaralanan 63 yaşındaki Nesih Deniz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan şüpheli, mahalledeki üzüm bağlarında jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Mesut Deniz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"MAL PAYLAŞIMI NEDENİYLE TARTIŞTIK"

İfadesinde suçunu kabul eden Mesut Deniz, olaydan birkaç gün önce babasıyla mal paylaşımı nedeniyle tartıştıklarını söyledi. Olay günü ruhsatsız tabancasını yanına aldığını anlatan Deniz, akşam saatlerinde amcasının evinin önünde bulunduğu sırada babasıyla karşılaştığını belirtti.

"BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Babasının kendisine hakaret ettiğini ve tehditte bulunduğunu öne süren Deniz, ifadesinde şu sözlere yer verdi: "Beni görünce hakaret etti. 'Seni öldüreceğim' dedi. Elini beline attı. Sürekli tabanca taşıdığını biliyordum. O an tabancayı görmedim ama beni öldüreceğini düşündüm. Kendi tabancamı çekip kurdum ve babama ateş ettim."

"BABAM YERE DÜŞTÜKTEN SONRA DA ATEŞ ETTİM"

Mesut Deniz, babasının yere düşmesinin ardından da ateş etmeye devam ettiğini belirterek, "Babam yere düştükten sonra da ateş ettim. O an gözüm dönmüştü. Daha sonra kaçtım. Ne yaptığımı bilmiyordum. Şeytana uydum" dedi.

"KEŞKE YAPMASAYDIM"

Yaşananlardan dolayı pişman olduğunu söyleyen Deniz, "Amacım öldürmek değildi. Öldüğünü sonradan öğrendim. Pişmanım. Böyle olmasını istemezdim. Hem ailemi hem kendimi bu duruma düşürmek istemezdim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mesut Deniz, Diyarbakır, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Çınar, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baba katilinden pes dedirten savunma: Beni öldüreceğini düşündüm - Son Dakika

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