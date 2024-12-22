Diyarbakırlı öğrenciler atık malzemelerle tarihi mekanların maketini yaptı - Son Dakika
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Diyarbakırlı öğrenciler atık malzemelerle tarihi mekanların maketini yaptı

Diyarbakırlı öğrenciler atık malzemelerle tarihi mekanların maketini yaptı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir ilkokulda uygulanan proje ile öğrenciler "Sıfır Atık" temasıyla geri dönüşüm malzemelerinden kentin tarihi mekanlarının maketini yaptı.

22.12.2024 12:47
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir ilkokulda uygulanan proje ile öğrenciler "Sıfır Atık" temasıyla geri dönüşüm malzemelerinden kentin tarihi mekanlarının maketini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında, geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütülüyor.

Kentte tarih öğretmeni Ferda Salık koordinatörlüğünde hayata geçirilen "Su Gönüllüsü Çocuklar Sahada Projesi" kapsamında Çınar'daki Atatürk İlkokulunda öğrenciler çevreyi kirleten atık ürünleri toplayarak, geri dönüşüme kazandırdı.

Öğrenciler doğada topladıkları plastik şişeler, kapaklar, kağıt gibi atık malzemeleri kullanarak kenti simgeleyen tarihi eserlerin maketini hazırladı.

Ailelerinin de desteğiyle hazırladıkları UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları ile Ulu Cami, Dört Ayaklı Minare ve Zerzevan Kalesi gibi tarihi mekanların maketlerini okullarında sergileyen öğrenciler su kaynaklarının korunması, atıkların geri dönüştürülmesi konusunda farkındalık sağlamayı amaçlıyor.

"Gelecekte kuraklıkla karşı karşıya kalmak istemiyoruz"

Öğrencilerden 8 yaşındaki Medine Aslan, AA muhabirine, 2. sınıfta okuduğunu belirterek, bu proje ile Ongözlü Köprü'nün maketini tasarladığını söyledi.

Bu sayede çevrenin önemini, atıkların zararlarını da öğrendiğini anlatan Aslan, "Lütfen suyu israf etmeyin. Gelecekte kuraklıkla karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Bir pil bile toprağa atıldığında içtiğimiz suları zehirliyor. Lütfen atıklarımızı azaltalım, suyu tasarruflu kullanalım. Bunları akranlarımıza da anlatıyoruz." dedi.

Velilerden Mehmet İsmail Demirel ise kızının bu projede yer almasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Projenin hem çevre bilincine hem de kültürel farkındalığa katkı sağladığını dile getiren Demirel, "Çınar'daki tarihi mekanlardan Zerzevan Kalesi'nin maketini yaptık. Kızımın bu tür etkinliklerde yer alması, arkadaşlarını bilinçlendirmesi, suyun kıymetinin farkında olması bizi çok mutlu ediyor. Bu çalışmalarla bütün ailelerin de bilinçlenmesini istiyoruz." diye konuştu.

"Hazırladığımız eserleri diğer okullarımızda da sergilemeyi düşünüyoruz"

Projede yer alan gönüllü öğretmenlerden Özlem Aygün de proje ile çevre bilinci ve kültürel farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Öğrencilerin bu çalışma ile atıkların toprağa, çevreye ve suya ne kadar zarar verdiğini öğrendiğini belirten Aygün, öğrencilerin bu sayede evlerinde aileleriyle kaliteli zaman geçirme fırsatı da bulduğunu aktardı.

"Kullandığımız malzemeler suyun kirlenmesine neden olabilecek atıklardı." diyen Aygün, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel eserlerini de bu projeyle tanıtma fırsatı bulduklarını kaydetti.

Aygün, "Hazırladığımız eserleri diğer okullarımıza da götürüp, sergilemeyi düşünüyoruz. Okullarda ve Çınar'da bu konuda bilinç oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Okul müdürü Erol Kurt da öğrencilerde çevre bilinci ve kültürel farkındalık oluşturan projeyi tüm kalbiyle desteklediğini söyledi.

Öğrencilerin bu projeyle hem çevreye duyarlı bireyler olarak yetiştiğini hem de kültürel mirası tanıdığını belirten Kurt, şöyle dedi:

"Öğrencilerimiz bu eserleri sergiliyor. Ailelerin katılımıyla yürütülen bu proje Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne de uygun olarak öğrenci merkezli bir eğitim anlayışını ve toplumsal dayanışma ruhunu pekiştiriyor. Projede sergilenen eserler atık malzemelerden yapıldı. Bu çalışma, çevreyi koruma ve kültürel miras bilinci oluşturma açısından değerli ve örnek bir proje."

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Çevre, Çınar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakırlı öğrenciler atık malzemelerle tarihi mekanların maketini yaptı - Son Dakika

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