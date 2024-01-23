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Diyarbekir 21 Engelliler Spor Kulübü Goalball Takımı İran'da birinci oldu - Son Dakika
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Diyarbekir 21 Engelliler Spor Kulübü Goalball Takımı İran'da birinci oldu

Diyarbekir 21 Engelliler Spor Kulübü Goalball Takımı, İran'da düzenlenen Uluslararası Goalball Turnuvası'nda birinci oldu. Takım, antrenman yapacak yer bulamadığı için Diyarbakır'daki bir okulun spor salonunda çalışarak turnuvaya hazırlandı. İran ve Irak milli takımlarının da yer aldığı turnuvada Diyarbakır temsilcisi, finalde Irak temsilcisiyle berabere kaldıktan sonra uzatma dakikalarında attığı golle şampiyon oldu. Kulüp başkanı ve antrenörü, imkanların kısıtlı olduğunu ancak büyük bir başarı elde ettiklerini belirtti ve hedeflerinin Irak'ta düzenlenecek olan turnuvada da başarılı olmak olduğunu söyledi.

Diyarbekir 21 Engelliler Spor Kulübü Goalball Takımı İran\'da birinci oldu
23.01.2024 - 12:54,
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DİYARBEKİR 21 Engelliler Spor Kulübü Goalball Takımı, İran'da düzenlenen Uluslararası Goalball Turnuvası'nda birinci oldu. Spor Kulübü Başkanı ve antrenörü Mehmet Emin Erdoğan (40), "Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin spor salonu, goalball sporuna uyumlu olmamasına rağmen burada antrenmanları yapıp, şampiyon olduk. İmkanlar biraz kısıtlıydı ama gerçekten büyük bir iş başardık. Hedefimiz; Irak'ta düzenlenecek olan turnuvadaki kupadır" dedi.

Diyarbekir 21 Engelliler Spor Kulübü Goalball Takımı, antrenman yapacak yerleri olmadığı için Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin spor salonunda çalışıp, İran'ın Senedec kentinde düzenlenen Uluslararası Goalball Turnuvası'na hazırlandı. Irak ve İran milli takımlarının da olduğu 6 takımın yarıştığı turnuvada oynadığı maçların 4'ünü kazanan Diyarbakır temsilcisi, 2 Ocak'taki finalde Irak temsilcisi Süleymaniye Görme Engelliler Takımı ile 12-12 berabere kaldı. Uzatma dakikalarında Yunus Emre Özpolat'ın kaydettiği gol ile maçı 13-12 kazanan Diyarbekir 21 Engelliler Spor Kulübü Goalball Takımı, turnuvanın şampiyonu oldu.

'ENGELLİLER İÇİN UYUMLU DEĞİL'

Diyarbekir 21 Engelliler Spor Kulübü Başkanı ve antrenörü Mehmet Emin Erdoğan, "Bizim 8 branşımız var. Goalball da bunlardan bir tanesidir. İçerisinde İran ile Irak'ın Görme Engelliler Milli Takımı'nın da olduğu turnuvada birinci olduk. İmkanlar biraz kısıtlıydı ama gerçekten büyük bir iş başardık. Bu spor salonu öğrenciler için uygun bir yer olabilir ama görme engelliler için uyumlu değil. Çünkü goalball sahasının 9 metre genişliğinde, 18 metre uzunluğunda olması lazım. Bizim sporcular başka illere veya ülkelere gittikleri zaman sahanın onlara yabancı gelmemesi için görme engellilere yer ayrılması lazım. Goalball için uyumlu bir spor salonu yapılırsa olimpiyatlara, dünya şampiyonluklarına daha rahat ve sağlık bir şekilde çalışabiliriz. Burada kısıtlı imkanlarla bütün dünyaya başarımızı gösterdik. Hedefimiz; Irak'ta düzenlenecek olan turnuvadaki kupadır" dedi.

'BİZE GURUR KATTI'

Takım oyuncularından Seyfettin Kılıç (27) ise Türkiye'yi temsil ettikleri için gururlandığını belirterek, "Yüzde 70 görme engeliyim. Sosyal olma isteği ile çıktığım bu yolda başta Diyarbakır'ı temsil ettim. Diyarbakır'ın da uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmesi amacıyla bu yola çıktım. İnsanın ülkesini temsil etmesi, güzel bir şey; bu da bize gurur kattı. İnşallah başarımızın devamı gelir" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Diyarbekir 21 Engelliler Spor Kulübü Goalball Takımı İran'da birinci oldu - Son Dakika
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