Dizel Yakıt Fiyatları Yükseliyor

LOS ANGELES, 18 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentindeki bir benzin istasyonu, 16 Temmuz 2026.

ABD genelinde dizel yakıt fiyatları, Körfez bölgesinde tırmanan çatışmaların etkisiyle yeniden yükselmeye başladı. Bu durum, yıllardır süren nakliye durgunluğunun ardından toparlanmaya çalışan kamyoncular ve nakliye şirketleri üzerindeki baskıyı artırırken, tüketiciler açısından da taşıma maliyetlerini yukarı çekiyor. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)