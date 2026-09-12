DKMP müdürleri İslahiye'deki Huzurlu Tabiat Parkı'nda çalışmaları inceledi
Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Mustafa Gözel ile Gaziantep DKMP Müdürü Ahmet Pınar, İslahiye'deki Huzurlu Tabiat Parkı'nı ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 3. Bölge Müdürü Mustafa Gözel ile Gaziantep DKMP Müdürü Ahmet Pınar, İslahiye'deki Huzurlu Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulundu.
Gözel ve Pınar, Amanos Dağları'ndaki Huzurlu Tabiat Parkı'nı ziyaret ederek alanda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Ziyaret sırasında tabiat parkında gerçekleştirilen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında Bölge Müdürü Gözel'e detaylı bilgi sunuldu.
Yetkililer, tabiat parkının doğal yapısının korunması, ziyaretçi imkanlarının geliştirilmesi ve bölgenin turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmaların değerlendirildiğini belirtti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › DKMP müdürleri İslahiye'deki Huzurlu Tabiat Parkı'nda çalışmaları inceledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?