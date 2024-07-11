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DMD hastası gencin doğum gününü kutlayan polisler gönülleri fethetti

HATAY - Hatay'da polis ekipleri DMD hastası Ali Bağdadi'nin doğum gününü pasta keserek kutladı.

Hatay Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli motosikletli polisler; kas hastası olan 23 yaşındaki Ali Bağdadi'yi doğum gününde yalnız bırakmadı. Polisleri çok seven gencin isteği polis ekiplerine ulaştı. Motosikletli Polisler, Bağdadi'nin doğum gününü pasta keserek kutladı. Gönülleri fetheden polisler, DMD hastası olan kardeşi Emre Bağdadi'ye polis kepi hediye etti.