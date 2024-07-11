DMD hastası gencin doğum gününü kutlayan polisler gönülleri fethetti - Son Dakika
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DMD hastası gencin doğum gününü kutlayan polisler gönülleri fethetti

Hatay'da polis ekipleri, DMD hastası Ali Bağdadi'nin doğum gününü pasta keserek kutladı. Motosikletli polisler, Bağdadi'ye polis kepi hediye ederek kardeşi Emre Bağdadi'yi de sevindirdi.

11.07.2024 20:31
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DMD hastası gencin doğum gününü kutlayan polisler gönülleri fethetti

HATAY - Hatay'da polis ekipleri DMD hastası Ali Bağdadi'nin doğum gününü pasta keserek kutladı.

Hatay Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli motosikletli polisler; kas hastası olan 23 yaşındaki Ali Bağdadi'yi doğum gününde yalnız bırakmadı. Polisleri çok seven gencin isteği polis ekiplerine ulaştı. Motosikletli Polisler, Bağdadi'nin doğum gününü pasta keserek kutladı. Gönülleri fetheden polisler, DMD hastası olan kardeşi Emre Bağdadi'ye polis kepi hediye etti.

Kaynak: İHA

Hatay, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DMD hastası gencin doğum gününü kutlayan polisler gönülleri fethetti - Son Dakika

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