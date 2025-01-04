Dezenformasyonla Mücadele 2024 Almanak

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İLETİŞİM Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) 2024 yılında açıkladığı dezenformasyonlara ilişkin 1550 sayfadan oluşan 'Dezenformasyon Bülteni 2024 Almanak'ını yayımladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, DMM'nin 'Dezenformasyon Bülteni 2024 Almanak'ını sosyal medya hesabından paylaştı. Altun, günümüzde bilgiye açılan kapılar hiç olmadığı kadar genişken, güvenilir bilgiye ulaşmanın bir labirentte yol bulmak gibi zor olduğunu belirterek, "Dijital çağın sunduğu sonsuz imkanlar ne yazık ki aynı zamanda bilgi kirliliğinin de beslendiği bir zemin oluşturabiliyor. Hakikati hedef alan dezenformasyon, toplumların zihinlerini bulandıran, güven bağlarını koparan, insanlığı, birlik ve beraberliği tehdit eden bir zehir gibidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, küresel çapta yayılan yanlış bilgilerin yol açtığı tahribatın farkındayız. 2024 yılında da ülkemize ve insanlığa yönelik her türlü yalan haberi, iftirayı ve karalamayı titizlikle takip ederek gerçekleri ortaya koymak için gayret ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde verdiğimiz hakikat mücadelesiyle, dezenformasyona ve karanlık kampanyalara karşı toplumun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasına katkı sağladık. Karşımıza çıkan tüm kötücül kampanyaları hakikat zırhıyla karşıladık" dedi.

'HAKİKAT MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ'

DMM'nin hem yurt içinde hem de yurt dışında dezenformasyona karşı başarılı ve etkin çalışmalar yürüttüğünü aktaran Altun, "Hazırlanan bu almanakta, 2024 yılındaki doğal afetler, seçim ve toplumsal olaylarla ilgili yalan haberlere, İsrail'in Gazze'deki soykırımı sırasında yürüttüğü küresel ölçekli dezenformasyon kampanyalarına ve manipülasyonlara karşı yapılan doğrulama çalışmalarını bir araya getirdik. 2025 yılında da 'Yaşasın hakikat' diyerek, tüm kirli oyunlara, yalanlara ve dezenformasyona karşı doğrunun safında hakikat mücadelemize devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.