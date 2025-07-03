DMM'den "doğal gaz fiyatlarının dünyada düştüğü, Türkiye'de arttığı" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

DMM'den "doğal gaz fiyatlarının dünyada düştüğü, Türkiye'de arttığı" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

03.07.2025 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Doğal gaz dünyada yüzde 32 düştü, Türkiye'de yüzde 117 arttı" iddiasının, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Doğal gaz dünyada yüzde 32 düştü, Türkiye'de yüzde 117 arttı" iddiasının, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

DMM'den, "Doğal gaz dünyada yüzde 32 düştü, Türkiye'de yüzde 117 arttı" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan, 'Doğal gaz dünyada yüzde 32 düştü, Türkiye'de yüzde 117 arttı' başlıklı haber ve paylaşımlar, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik dezenformasyon içermektedir. Söz konusu iddialar, Türkiye'nin sübvansiyon politikalarını bilinçli şekilde yok saymakta, enerji piyasalarındaki küresel dalgalanmaları göz ardı etmekte ve vatandaşlarımız nezdinde infial oluşturmayı amaçlamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin enerji politikalarının, kamu yararı esas alınarak yürütüldüğü hatırlatılan açıklamada, 4 başlıkta kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önem taşıdığı bildirildi.

Açıklamada, "Türkiye, enerji maliyetlerini vatandaşa yansıtmamak için güçlü bir sübvansiyon politikası izlemektedir" başlığında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin enerji piyasalarındaki küresel dalgalanmalara rağmen vatandaşları korumak amacıyla güçlü sübvansiyon politikalarını kararlılıkla sürdürdüğü vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Son 3 yılda enerji faturalarına 1 trilyon liranın üzerinde sübvansiyon sağlanmıştır ve halihazırda doğal gaz faturalarında yaklaşık yüzde 44 oranında sübvansiyon uygulanmaktadır. 2025'te yalnızca doğal gaz için sağlanacak sübvansiyonun 200 milyar lirayı aşması beklenmektedir. 2002'de 100 metreküp doğal gazın asgari ücret içindeki payı yüzde 26 iken, bu oran günümüzde yüzde 5,9'a kadar gerilemiştir."

"Yerli doğal gaz üretimi, arz güvenliğini artırmaktadır" başlığında ise enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla Türkiye'nin, stratejik yatırımlarına hız kesmeden devam ettiği anımsatılarak, bu çerçevede son 10 yılda yerli doğal gaz arzının yüzde 59 oranında artırıldığı bilgisine yer verildi.

Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretim kapasitesinin 9,5 milyon metreküp seviyesine ulaştığı belirtilerek, Osmangazi Üretim Platformu'nun devreye girmesiyle bu kapasitenin 2026'da 20 milyon metreküpe, 2028'de ise 40 milyon metreküpe çıkarılmasının hedeflendiği bildirildi.

"Küresel enerji jeopolitiği, doğal gaz fiyatlarında dalgalanmalara yol açmaktadır" başlığında da enerji piyasalarının son yıllarda ciddi jeopolitik baskılara maruz kaldığı hatırlatılarak, şu bilgilere yer verildi:

"Rusya- Ukrayna savaşı, Avrupa'ya doğal gaz sağlayan 4 ana hattın işlevselliğini ciddi biçimde azaltmıştır. OPEC'in arz kısıtlamaları, enerji fiyatlarında yukarı yönlü baskı yaratmaktadır. LNG piyasasındaki dalgalanmalar, Avrupa'yı daha pahalı ve riskli lojistik rotalara yöneltmiştir. Hürmüz Boğazı'ndaki jeopolitik gelişmeler, küresel enerji piyasalarını kırılgan hale getirmiştir. Bu nedenle, 'dünyada doğal gaz fiyatları düştü' iddiası bağlamından kopuk ve yanıltıcı bir değerlendirmedir. Uzman görüşü gibi sunulan bazı kıyaslamalar ise metodolojik olarak eksik ve yanıltıcıdır."

"Fiyat ayarlamaları enflasyonla mücadele süreciyle uyum içindedir" başlığında ise şunlar kaydedildi:

"Doğal gaza yapılan sınırlı fiyat düzenlemesi, ne keyfi bir uygulamadır ne de fahiş niteliktedir. Düzenlemeler, uluslararası piyasalardaki gelişmeler, döviz kuru, ithalat maliyeti ve sübvansiyon yükü gibi göstergeler dikkate alınarak ve enflasyonla mücadele hedefiyle uyumlu bir şekilde uygulanmaktadır. Ayrıca, temmuz ayında yapılan fiyat düzenlemesinin, sosyal medyada öne sürüldüğü gibi, memur ve emekli maaş zamlarını etkileyecek bir zamanlamayla ilgisi bulunmamaktadır. Bu tür iddialar, spekülatif olup herhangi bir bilimsel temele dayanmamaktadır.

Netice itibarıyla, ilgili gazetede yer alan ve sosyal medyada yayılan haberler, gerçeklikten uzaktır, devletin enerji politikalarını çarpıtmaktadır ve kamuoyunu bilinçli olarak yanıltmaya yöneliktir. Enerji fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde yetkili ve resmi kaynakların açıklamalarına itibar edilmesi önem arz etmektedir."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dezenformasyon, Politika, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel DMM'den 'doğal gaz fiyatlarının dünyada düştüğü, Türkiye'de arttığı' iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havai fişek deposu havaya uçtu ABD'de havai fişek deposu havaya uçtu
Çeşme ve Urla’da yangın Bazı mahalleler tahliye edildi Çeşme ve Urla'da yangın! Bazı mahalleler tahliye edildi
Güne damga vuracak itiraf: Galatasaray ve Trabzonspor beni istedi Güne damga vuracak itiraf: Galatasaray ve Trabzonspor beni istedi
Kadın polise tekme attı, ortalık karıştı: 5 gözaltı Kadın polise tekme attı, ortalık karıştı: 5 gözaltı
Trabzonspor’da Alan Virginius için anlaşma tamam Trabzonspor'da Alan Virginius için anlaşma tamam
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ofisi satışa çıkarıldı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisi satışa çıkarıldı
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar 3 sanık tahliye edildi Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! 3 sanık tahliye edildi
Atölye yangınında faciadan dönüldü: Duvar çöktü, itfaiye erleri son anda kurtuldu Atölye yangınında faciadan dönüldü: Duvar çöktü, itfaiye erleri son anda kurtuldu
Acil tıp teknisyeninden telefonda hayat kurtaran müdahale Acil tıp teknisyeninden telefonda hayat kurtaran müdahale
Fenerbahçe’nin hedefi Jonathan David, Juventus’a imza yolunda Fenerbahçe'nin hedefi Jonathan David, Juventus'a imza yolunda
Bayburt’ta küçük uçak düştü 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor Bayburt'ta küçük uçak düştü! 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor

13:38
Bebeğini poşetle çöpe atıp ölüme terk etti
Bebeğini poşetle çöpe atıp ölüme terk etti
13:08
Araba küle döndü Jota’nın hayatını kaybettiği kaza yerinin görüntüleri ortaya çıktı
Araba küle döndü! Jota'nın hayatını kaybettiği kaza yerinin görüntüleri ortaya çıktı
13:00
Enflasyon rakamları açıklandı, Bakan Şimşek’ten umut dolu mesaj geldi
Enflasyon rakamları açıklandı, Bakan Şimşek'ten umut dolu mesaj geldi
11:39
Çeşme ve Ödemiş’teki yangınlar büyüdü Otoyol çevresi alev alev, can kaybı var
Çeşme ve Ödemiş'teki yangınlar büyüdü! Otoyol çevresi alev alev, can kaybı var
10:03
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
21:19
Kartından çekilen 120 bin liralık fazla işlemi sosyal medyadan öğrendi
Kartından çekilen 120 bin liralık fazla işlemi sosyal medyadan öğrendi
21:17
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Süper Lig için flaş iddia: Yine 2 takımla oynanacak
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Süper Lig için flaş iddia: Yine 2 takımla oynanacak
21:00
Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz
Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz
20:48
RAMS Başakşehir’e Bayern Münih’ten transfer
RAMS Başakşehir'e Bayern Münih'ten transfer
20:42
Hakan Çalhanoğlu’ndan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım
20:16
Resmen açıklandı İsmail Kartal, İran’dan ayrılarak Türkiye’ye döndü
Resmen açıklandı! İsmail Kartal, İran'dan ayrılarak Türkiye'ye döndü
19:58
Onuachu, Trabzonspor için Türkiye’ye geliyor Taraftara videolu mesaj
Onuachu, Trabzonspor için Türkiye'ye geliyor! Taraftara videolu mesaj
19:49
MisAkkuş zambağını koparmanın cezası 245 bin TL
Mis/Akkuş zambağını koparmanın cezası 245 bin TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2025 15:42:09. #7.13#
SON DAKİKA: DMM'den "doğal gaz fiyatlarının dünyada düştüğü, Türkiye'de arttığı" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.