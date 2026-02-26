DMM'den "şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat'ın cenaze töreni" ile ilgili iddialara ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
26.02.2026 15:25
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze töreninin cemevinde yapılmasına izin verilmeyip camide gerçekleştirildiği" iddiasını yalanladı.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze töreninin cemevinde yapılmasına izin verilmeyip camide gerçekleştirildiği' yönündeki iddialar doğru değildir. Şehitlerimizin cenaze törenleri, değerli ailelerinin talepleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Şehit pilotumuzun ailesi tarafından cenaze töreninin cemevinde gerçekleştirilmesine dair herhangi bir talep söz konusu olmamıştır. Ayrıca daha önce şehitlerimiz için ailelerinin talepleriyle cemevlerinde törenler düzenlenmiştir. Konuya dair dolaşıma sokulan asılsız içerikler, kamuoyunu yanıltmaya, birlik ve beraberliğimize zarar vermeye yönelik kasıtlı dezenformasyonlardır. Provokasyon yapan ve halkı yanıltıcı bilgi yayan bu hesaplara yönelik yasal işlemler başlatılmıştır."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Güncel, Pilot, Son Dakika

16:22
