DMM ormansızlaşma iddialarını yalanladı, orman varlığı 23,4 milyon hektara çıktı - Son Dakika
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DMM ormansızlaşma iddialarını yalanladı, orman varlığı 23,4 milyon hektara çıktı

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DMM, Türkiye'nin orman varlığını korumadığı ve ormansızlaşmayı artırdığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, ağaçlandırmayla orman varlığının 2002'den bu yana 20,8 milyon hektardan 23,4 milyon hektara çıktığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), " Türkiye'nin orman varlığını korumadığı ve ormansızlaşmayı artırdığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında orman varlığına ilişkin iddialarda bulunulduğu belirtildi.

"Türkiye'nin orman varlığını korumadığı ve ormansızlaşmayı artırdığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verilen açıklamada, yürütülen ağaçlandırma çalışmalarıyla orman varlığının 2002'den bu yana 20,8 milyon hektardan 23,4 milyon hektara yükseldiği, ülke yüz ölçümündeki payının da yüzde 30'a ulaştığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) FRA 2025 Raporu'nun, Türkiye'nin, ağaçlandırma hamlelerinde dünyada üçüncü, Avrupa'da birinci; orman varlığını en çok artıran ülkeler arasında ise dünyada dördüncü, Avrupa'da birinci sırada yer aldığını tescillediği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Anayasa ve 6831 sayılı kanun çerçevesinde yürütülen kamu yatırımı izinleri ile planlı bakım faaliyetleri, ekosistem bütünlüğü ve hukuki zemin tamamen korunarak gerçekleştirilmektedir. İHA'lar ve akıllı sistemlerle de destekli şekilde yangınlarla kesintisiz mücadele edilmekte, biyolojik çeşitlilik ve orman köylümüz farklı projeler ve çalışmalar ile desteklenmektedir. Kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen dezenformasyonlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Kaynak: AA
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