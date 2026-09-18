DMM, Somali'nin Türk vatandaşlarına vize kısıtlaması iddiasını asılsız buldu - Son Dakika
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DMM, Somali'nin Türk vatandaşlarına vize kısıtlaması iddiasını asılsız buldu

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DMM, sosyal medya ve basında çıkan Somali vize kısıtlaması iddialarının manipülasyon içerdiğini bildirdi. Açıklamada, iki ülke vatandaşları için mevcut vize rejiminde değişiklik olmadığı ve yeni kısıtlama bulunmadığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), " Somali'nin Türk vatandaşlarına vize kısıtlaması getirdiği" yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında yer alan "Somali'nin Türk vatandaşlarına vize kısıtlaması getirdiği" yönündeki iddiaların açıkça manipülasyon içerdiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye ile Somali arasında seyahat eden iki ülke vatandaşları için mevcut şartlarda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Türkiye ve Somali vatandaşları, iki ülke arasında seyahatlerinde halihazırda yürürlükte olan karşılıklı vize rejimine tabi olup, herhangi yeni bir kısıtlama ya da kural değişikliği söz konusu değildir. Son dönemde daha da ivme kazanan Türkiye-Somali stratejik ortaklığını ve iki ülke arasındaki köklü işbirliğini hedef alan bu tür asılsız içerikler, toplumu yanıltmaya yönelik kasıtlı dezenformasyon çabalarıdır. Kamuoyundan asılsız iddialara itibar edilmemesi, sadece ilgili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."

Kaynak: AA
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