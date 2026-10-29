Dnipro'da en az 13 kişinin öldüğü saldırıya AB'den hesap verme çağrısı geldi

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Rusya'nın Ukrayna'nın Dnipro kentindeki tren istasyonuna düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'daki sivillere yönelik bir dizi yeni saldırısı daha acımasız ve yıkıcı oldu." ifadelerini kullandı.

Adil ve kalıcı bir barış sağlanana kadar AB'nin Rusya üzerindeki baskıyı artırmaya ve Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Costa, "Tüm uluslararası ortaklarımızı da aynısını yapmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da "Rusya'nın Dnipro tren istasyonuna düzenlediği ölümcül saldırı, Ukraynalı sivillere yönelik bir başka acımasız saldırıdır. Bu saldırı, Moskova'nın barışla ilgilenmediğini açıkça ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

AB-Kanada Zirvesi'nde ve Atlanta'da düzenlenecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ortaklarına Ukrayna'ya verdikleri desteği daha da güçlendirme çağrısında bulunacağını belirten Kallas, "Özel Mahkeme ile Tazminat Komisyonu da dahil olmak üzere hesap verebilirliği sağlamaya yönelik çabaları ilerletmeye çağıracağım. Rusya hesap vermelidir." mesajını verdi.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ise saldırılar karşısında dehşete düştüğünü belirterek, "Belçika olarak, yalnızca hayatlarını sürdürmeye çalışan ve her gün bu teröre maruz kalan tüm Ukraynalıları düşünüyoruz. Bu vahşetin hiçbir şekilde savunulması mümkün değil." ifadelerini kullandı.

"Moskova bombalayarak barış sağlayamaz." diyen Prevot, Rusya'nın barış istediğini eylemleriyle göstermesi gerektiğini kaydetti.

Prevot, "O zamana kadar Rusya üzerindeki baskı yüksek tutulmalı ve Ukrayna'ya desteğimiz sarsılmaz biçimde sürmelidir." açıklamasında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Dnipro kentindeki tren istasyonuna düzenlediği hava saldırısında en az 13 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.