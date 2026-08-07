DOA Sisteminin Atık Geri Dönüşümü - Son Dakika
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DOA Sisteminin Atık Geri Dönüşümü

DOA Sisteminin Atık Geri Dönüşümü
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DOA makineleriyle toplanan atıkların geri dönüşüm süreci Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) makinelerine bırakılan plastik, cam ve alüminyum atıkların geri dönüşüm tesislerindeki yolculuğu Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen DOA sistemi, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde devreye alındı.

Ulusal entegrasyon süreci kapsamında 81 ildeki 973 ilçede DOA makineleri hizmet vermeye başladı.

Bu sisteme katkı sağlamak isteyen vatandaşlar evlerinde biriktirdikleri üzerlerinde DOA logosu bulunan, plastik ve cam şişeler ile alüminyum içecek kutularını çöp kutuları yerine DOA makinelerine taşıyarak hem çevreye hem de ev ekonomilerine katkı sağladı.

DOA makinelerindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla Mobil DOA adı verilen el terminaliyle depozito iade makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfeler "Manuel İade Noktası" olarak sisteme dahil edildi.

Öte yandan, otel, kafe ve restoranlar da gün sonunda işletmelerinden çıkan geri dönüştürülebilir atıkları belirlenen koşulları sağlayarak toplu şekilde DOA görevlilerine teslim ediyor.

AA ekibi, Ümraniye'de bulunan bir DOA makinesine bırakılan atıkların geri dönüşüm tesisindeki yolculuğunu görüntüledi.

Cep telefonu uygulamasına kayıt yapıldıktan sonra QR kodu okutularak, logolu ve deforme olmamış içecek ambalajları makineye bırakıldı.

İade işleminin tamamlanmasının ardından ambalaj sayısı kadar belirlenen miktar, kullanıcının hesabına geçti.

Daha sonra bir görevli makineyi açarak ayrı ayrı gruplanan plastik, cam ve alüminyum atıkları yetkilendirilmiş operatörün aracına yükledi.

Kısa bir yolculuğun ardından torbalar, Depolama ve Sayım Merkezi'ndeki yetkili personele teslim edildi.

DOA makinesinden teslim alınan atıklar merkezde preslenip balyalandı.

Öte yandan, otel, kafe ve restoranlardan toplanan atıklar operatörler tarafından alınıp, Depolama ve Sayım Merkezi'nde doğrulama ve sayma işlemlerinin ardından presleme ve balyalama işlemi gerçekleştirildi.

İşlemi biten atıklar, yeniden hayat bulmak üzere geri dönüşüm fabrikalarına götürüldü.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel DOA Sisteminin Atık Geri Dönüşümü - Son Dakika

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