DOB, Fındıkkıran Balesini Çocuklara Özel Sahneledi

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Devlet Opera Balesi (DOB), "Fındıkkıran" balesini ilk kez sadece çocuklara özel sahneledi.

DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki temsili izleme fırsatı bulan yüzlerce çocuk, hem bale izlemenin hem de yaşıtlarının sahne aldığı Fındıkkıran'ın renkli dünyasına adım atmanın verdiği mutluluğu yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DOB Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, bale sanatını çocuklara ve gençlere tanıtmak ve sevdirmek amacıyla yürütülen bu tür etkinliklerin önemine değinerek, "Bale sanatı çocukların hayal gücünü ve estetik duygusunu geliştiriyor. Devlet Opera ve Balesi olarak Türkiye genelinde sanatın farklı dallarını toplumun her kesime olduğu gibi çocuklara ve gençlere de tanıtarak, kültürel zenginliklerimizi gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.