Dodik'in Gözaltı Kararı Kaldırıldı

Bosna Hersek Savcılığı, ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik hakkında "anayasal düzeni tehdit etmek" suçlamasıyla çıkarılan gözaltı kararını kaldırdı.

Yerel medyadaki haberlere göre Dodik, avukatıyla birlikte Bosna Hersek Savcılığına giderek ifade verdi.

Savcılık, Dodik hakkında çıkarılan gözaltı ve yakalama kararını kaldırdı, Dodik'in aynı eylemleri tekrar etmesi halinde gözaltı kararının yeniden uygulanacağını bildirdi.

Bosna Hersek'teki siyasi gerginlikte neler oldu?

Bosna Hersek Mahkemesi, ayrılıkçı söylemleriyle gündeme gelen Dodik hakkında, "Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı duymadığı" gerekçesiyle 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezasına hükmetmişti.

Mahkeme kararının hemen ardından RS Ulusal Meclisi (NSRS), Bosna Hersek Yüksek Yargı ve Savcılık Konseyi, Bosna Hersek Savcılığı, Bosna Hersek Mahkemesi ve Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansının RS entitesindeki faaliyetlerini yasaklamış, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi söz konusu kararları iptal etmişti.

Dodik, tüm uyarılara rağmen ayrılıkçı adımlarına devam ederek NSRS'de sözde yeni bir anayasanın görüşüleceğini belirtmiş, bu yeni düzenlemede "RS'nin kendi kaderini tayin etme hakkı" ve "RS Ordusu kurulması" gibi "ayrılıkçı" maddelerin bulunduğunu ifade etmişti.

Bosna Hersek Savcılığı, "anayasal düzeni tehdit etmek" suçlamasıyla Dodik hakkında gözaltı kararı vermiş ve yurt içi yakalama emri çıkarmıştı.