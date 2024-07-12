Dodurga'da çevre düzenlemeleri sürüyor

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Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde çevre düzenlemeleri sürüyor.

Dodurga Belediyesi tarafından bozulan yolların düzenlemeleri, çevre temizliği ve tadilat, yoğun şekilde yürütülüyor.

Doğal gaz çalışmaları kapsamında bozulan parke taşları ekiplerce düzenlenirken, beldede TOKİ ve halı saha çalışmaları da devam ediyor.

Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, çalışmaları yakından takip ettiğini, sorunların bir an önce çözülmesine çalıştıklarını söyledi.