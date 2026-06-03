Çorum'un Dodurga ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede ikindi saatlerinde başlayan dolu ve kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışın etkisiyle Dodurga-İskilip kara yolu ile Maden Caddesi'nde ulaşımda aksama yaşandı.
Doludan zarar görmemek isteyen araç sahipleri ise otomobillerini kapalı alanlara park etti.
Son Dakika › Güncel › Dodurga'da Dolu ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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