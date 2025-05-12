Doğa Dede\'den Fidan Bağışı

Muğla'nın Datça ilçesinde "Doğa Dede" olarak tanınan 85 yaşındaki Ali Avsever, Marmaris Belediyesine 650 fidan bağışladı.
Kentte yaşamını sürdüren Avsever, yıllardır evinin bahçesinde 15 binin üzerinde fidan yetiştirerek farklı bölgelere bağışta bulunuyor.
Avsever'in Marmaris'e bağışladığı fidanların 500'ü fıstık çam, 100'ü andız, 50'si ise mazıdan oluşuyor.
Fidanların uygun alanlara dikiminin kısa sürede tamamlanacağını belirtildi.
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