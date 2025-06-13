Doğa Fotoğrafçısı ISS'yi Kaydetti

Doğa fotoğrafçısı dolunayı çekmek isterken ISS'yi görüntülediğini iddia etti

BİTLİS - Doğa fotoğrafçısı Vedat Atlı, Dolunay'ı çekmek isterken Uluslararası Uzay İstasyonu'nu görüntülediğini söyledi.

Bitlis'ten Van'a aracıyla yolculuk yapan doğa fotoğrafçısı Vedat Atlı, dolunayın eşsiz manzarasını görünce aracını yol kenarına çekip ekipmanlarını kurarak bu anı görüntülemek istedi. Ancak Atlı, çekim sırasında farkında olmadan çok daha özel bir ana tanıklık etti. Evine dönüp bilgisayarda çektiği görüntüleri izleyen Atlı, dolunayın önünden geçen bir cisim fark etti. Görüntüyü dikkatle inceleyen deneyimli fotoğrafçı, bu cismin Uluslararası Uzay İstasyonu olduğunu anlayınca büyük bir heyecan yaşadığını belirtti.

Bu tesadüfi karşılaşmanın kariyerindeki en özel anlardan biri olduğunu söyleyen doğa fotoğrafçısı Vedat Atlı, "Dolunay zaten başlı başına etkileyiciydi. Ama görüntüleri izlerken ayın önünden bir cismin hızla geçtiğini fark ettim. Yakınlaştırıp incelediğimde bunun ISS olduğunu anladım. Böyle bir ana denk gelmek gerçekten çok heyecan verici" dedi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yeryüzünden çıplak gözle görülebildiği anlar sınırlı olurken, dolunay gibi parlak bir gök cismi önünden geçerken görüntülenmesi ise nadir rastlanan bir olay olarak biliniyor.