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Doğa harikası Yerköprü Şelalesi, ziyaretçilerini ağırlıyor

Mersin'in Mut ilçesinde yer alan tabiat anıtı Yerköprü Şelalesi, 42-43 derece sıcaklığa rağmen yerli ve ve yabancı bir çok misafiri ağırlarken görsel şölen sunuyor

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde bulunan milyonlarca yıl önce oluşan doğa harikası Yerköprü Şelalesi Tabiat Anıtı 42-43 sıcaklığın olduğu bölgede yerli ve ve yabancı bir çok misafiri ağırlıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tabiat anıtı olarak tescillenen Mersin'in Mut ilçesine 35 kilometre mesafedeki Yerköprü Şelalesi her yıl olduğu gibi bu sene de ilgi çekiyor. Turkuaz gölüyle, kuraklıktan etkilenmeyen yaklaşık 30 metre yükseklikten akan şelalesi ve tabiat parkıyla her dönem güzelliği ile dikkat çeken şelale, sıcaklıkların 42-43 derecelere ulaştığı bugünler de daha fazla ziyaret ediliyor. Yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüş yolunu kullanan yerli ve yabancı bir çok ziyaretçi seyir terasından muhteşem bir şekilde akmaya devam eden şelaleyi uzun süre izleyerek serinlemeye çalışıyor. Yasak olmasına rağmen sıcağında etkisi ile bazı kişiler serinlemek için şelaleye girerken bazıları da turkuaz suda yüzüyor.

Şelaleye gelenlerden İhsan Aydar, " Serinlemek için geldik. Biraz yürüyüş yaptık ama değdi. Şelalenin güzelliği muhteşem. Yasak bölgeye de girdik ama yapacak bir şey yok. Bir kez denedik" dedi.

Şelalenin anlatılanlardan daha güzel olduğunu belirten vatandaşlardan Aykut Şahin de, bu manzaranın güzelliğine paha biçilemeyeceğini ifade etti.

Şelalenin çok güzel olduğunu merak edenin gelmesini tavsiye eden Kevser Şahin ise, yolun meşakkatli olduğunu söyledi.