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DOĞA Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, Son 4 Yılda 62 Bin 331 Sülünü Doğaya Saldı - Son Dakika
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DOĞA Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, Son 4 Yılda 62 Bin 331 Sülünü Doğaya Saldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Samsun Gelemen Sülün Üretme İstasyonu'nda yapılan üretimle son 4 yılda Türkiye genelinde 62 bin 331 sülün doğaya salındı. Ayrıca, 2 yılda 12 adet kızıl geyik de doğaya salındı.

05.01.2024 - 13:16,  Güncelleme: 13:32
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DOĞA Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü Samsun Şube Müdürü Samet Yılmaz, son 4 yılda ürettikleri 62 bin 331 sülünün Türkiye genelinde doğaya salındığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Samsun Gelemen Sülün Üretme İstasyonu'nda 1969 yılından bu yana sülün üretimi yapılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü Samsun Şube Müdürü Samet Yılmaz, Doğaya sülün salımı gerçekleştirerek, popülasyonlarının arttırılmasını amaçlıyoruz. Üretimi yaptığımız sülünleri yıllık olarak Türkiye genelinde illerimize dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Ordu, Trabzon, Giresun, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Bolu, Düzce ve Samsun olmak üzere her yıl salımları yapılmakta. Daha sonra bunların yine takiplerini gerçekleştiriyoruz dedi.

2020- 2023 yılları arasında 62 bin 331 sülün üretimi yaptıklarını belirten Samet Yılmaz, 2020 yılında sülün üretimimiz 17 bin 46 adetti. 2021 yılında 15 bin 921 adet, 2022 yılında 14 bin 932 adet, 2023 yılında da 14 bin 432 adet sülün üretimi gerçekleştirildi. Yine 2024 yılında da genel müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği adetler üzerinden çalışmalarımız devam edecek. Doğaya salımlarını gerçekleştireceğiz. Bunların popülasyonlarının arttırılması için bu işlemler yapılıyor. Çünkü gelecek nesillere aktarılması gereken ve koruma altında olan bir hayvanımızdır. Amacımız ve önceliğimiz bunların popülasyonlarının arttırılmasıdır diye konuştu.

2 YILDA 12 ADET KIZIL GEYİK DOĞAYA SALINDI

Son 2 yılda da 12 adet kızıl geyik doğaya saldıklarını söyleyen Samet Yılmaz, Vezirköprü Kunduz Ormanlarında Kızıl Geyik üretim istasyonumuz mevcuttur. Bu alanda da 1984 yılında bir dişi ve bir erkek geyikle üretim başlamış oldu. Şu anda 2023 yılı itibarıyla alanımızda 47 kızıl geyiğimiz bulunmaktadır. Bunların 33'ü yetişkin, 14'ü de yavru bireydir. Bu kızıl geyiklerin doğaya salımlarını gerçekleştiriyoruz. 2022 yılında 8 adet kızıl geyik doğaya saldık. 2023 yılında da 4 adet kızıl geyik doğaya saldık. Buradaki amacımız da koruma altında olan kızıl geyiklerimizin popülasyonlarını arttırmaktır.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, Son 4 Yılda 62 Bin 331 Sülünü Doğaya Saldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: DOĞA Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, Son 4 Yılda 62 Bin 331 Sülünü Doğaya Saldı - Son Dakika
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