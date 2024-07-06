Doğa Tutkunu Abdullah Yıldız, Ağrı Dağı'ndan Yamaç Paraşütüyle İniş Yaptı - Son Dakika
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Doğa Tutkunu Abdullah Yıldız, Ağrı Dağı'ndan Yamaç Paraşütüyle İniş Yaptı

Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanan Abdullah Yıldız, Türkiye'nin en yüksek noktasından yamaç paraşütüyle ovaya indi. Ağrı Valiliği ve Serhat Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen etkinlikte, bir grup yamaç paraşütü sporcusu da dağa tırmanış gerçekleştirdi.

06.07.2024 01:29
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Doğa tutkunu Abdullah Yıldız, tırmanış yaptığı Ağrı Dağı'nın zirvesinden yamaç paraşütüyle ovaya indi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan 5 bin 137 rakımıyla Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, son yıllarda bölgede huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla dağcılık faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Ağrı Valiliği koordinesinde Serhat Kalkınma Ajansının desteğiyle Ağrı Dağı'nda yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.

Bu kapsamda kente gelen bir grup yamaç paraşütü sporcusu, Ağrı Dağı'na tırmanışa başladı.

Zirveye tırmanmayı başaran sporculardan Abdullah Yıldız, 5 bin 137 rakımıyla Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesinden yamaç paraşütü ile ovada bulunan Örtülü köyü mevkisine iniş yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Doğa Tutkunu Abdullah Yıldız, Ağrı Dağı'ndan Yamaç Paraşütüyle İniş Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doğa Tutkunu Abdullah Yıldız, Ağrı Dağı'ndan Yamaç Paraşütüyle İniş Yaptı - Son Dakika
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