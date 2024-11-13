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Doğa ve Bilim Okulu Projesi Bayburt'ta Başladı

Doğa ve Bilim Okulu Projesi Bayburt\'ta Başladı

Bayburt Üniversitesi'nde çocuklara bilim sevgisi kazandıracak proje başladı. 30 öğrenci katılıyor.

13.11.2024 19:19
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Bayburt Üniversitesi'nde "Doğa ve Bilim Okulu Projesi" başladı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamındaki proje, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğinde Öğretim Görevlisi Derya Yarımkaya tarafından yürütülecek.

Çocuklara bilim sevgisi aşılamak ve çevre bilinci kazandırmak amacıyla hayata geçirilen projeye, şehir merkezindeki ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında öğrenim gören 30 öğrenci katılacak.

Öğrenciler, bilim, doğa ve kültür temalı çeşitli etkinliklerde bir araya gelecek.

Proje boyunca öğrenciler, drama, bocce, simülasyon, okçuluk, model uçak yapımı, teleskopla gökyüzü gözlemi, ebru sanatı, organik tarım, oryantiring, akıl ve zeka oyunları, insansız kara ve hava araçları, fotoğrafçılık ve artırılmış gerçeklik gibi geniş bir yelpazede etkinliklere katılacak.

Eğitimler, alanında uzman 18 akademisyen tarafından yürütülecek ve 16 Kasım'a kadar öğrencilere bilimsel bilgi ve uygulamalı öğrenme fırsatı sunulacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Doğa ve Bilim Okulu Projesi Bayburt'ta Başladı - Son Dakika

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