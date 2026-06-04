400 kişiye doğada aile ve bilinç kampları - Son Dakika
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400 kişiye doğada aile ve bilinç kampları

04.06.2026 16:53
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BAYYEG öncülüğünde imzalanan projeyle aile bağlarını güçlendirmek ve toplumsal bilinci artırmak amacıyla yıl boyunca dört doğa kampı düzenlenecek. Kamplarda afet, trafik, kadın hakları ve bağımlılıkla mücadele eğitimleri verilecek.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün PRODES programı kapsamında desteklenen "Doğada Güçlenen Bağlar: Güçlü Aile, Bilinçli Toplum Destekleri Kampları" projesinin protokolü imzalandı.

Bayat Yerel Eylem Grubu Derneği (BAYYEG) tarafından hazırlanan projenin sözleşme protokolü, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ile Dernek Başkanı Ayhan Şahin tarafından imzalandı.

Bayat Yerel Eylem Grubu Derneği, Bayat Kaymakamlığı ve Bayat Belediyesinin ortaklığında yürütülecek proje kapsamında yıl içinde 4 kamp etkinliği düzenlenecek.

Her biri 100 kişilik planlanan kamplarla toplam 400 kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Proje ile aile yapısının modern ve geleneksel risklere karşı güçlendirilmesi, afetlere karşı hazırlıklı toplum bilincinin oluşturulması ve toplumsal dayanışmanın doğa odaklı etkinliklerle desteklenmesi amaçlanıyor.

Kamplarda katılımcılara aile içi iletişim, kadın hakları, afet ve trafik bilinci, bağımlılıkla mücadele, gönüllülük ve sosyal girişimcilik konularında eğitimler verilecek.

Proje kapsamında ayrıca şehit yakınları, gaziler ve toplumun farklı kesimlerinden bireylerin bir araya getirilerek toplumsal dayanışma ve vefa duygusunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

İmza törenine Çorum İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Muhammet Fatih Bilgili ile kurum personeli de katıldı.

Yetkililer, projenin aile bağlarının güçlendirilmesine ve toplumsal bilincin artırılmasına katkı sağlayacağını belirterek emeği geçen kurumlara teşekkür etti. Projenin detaylarının önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek tanıtım toplantısında paylaşılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplum, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 400 kişiye doğada aile ve bilinç kampları - Son Dakika

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