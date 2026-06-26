Doğal Bal Üretmek İçin Arıcı Oldu

Diyarbakır'a eşinin görevi nedeniyle yerleşen Adıyamanlı yüksek ziraat mühendisi Rahime Yıldırım Kurtoğlu (38), çocuklarına doğal bal yedirmek için Çüngüş ilçesinde arıcı oldu.

Lisans eğitimini Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde tamamlayan Kurtoğlu, Ankara Üniversitesinde aynı alanda yüksek lisans yaptı.

Eşinin tayini nedeniyle 2025 yılının sonunda Çüngüş'e yerleşen 2 çocuk annesi genç kadın, ilçenin Fırat Nehri'nden beslenen zengin florasına sahip yaylalarına ve doğasına hayran kaldı.

İlçenin bu potansiyelini değerlendirerek kızlarına doğal bal yedirmek için arıcılık yapmaya karar veren Kurtoğlu, çiftçi babasının desteği ve aldığı eğitimle 200 kovanla üretime başlamak için kolları sıvadı.

Aldığı 200 kovanı ilçe kırsalına iklim koşullarını ve çevre faktörlerini de düşünerek planlı ve hassas bir şekilde konuşlandıran Kurtoğlu, üretime başladı.

Günün ilk ışıklarıyla kovanlarının başına giderek arılarıyla ilgilenen Kurtoğlu, ardından evine dönerek 2 kızını okula hazırlıyor.

Çocuklarını okula gönderdikten sonra gününü kovanların başında geçiren Kurtoğlu, AA muhabirine, ailesinin çiftçi olmasından dolayı çocukluğundan beri tarımsal faaliyetlere aşina olduğunu, bu nedenle ziraat mühendisliği eğitimi aldığını söyledi.

Üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra 2013 yılında evlendiğini, aynı yıl yüksek lisansa başladığını anlatan Kurtoğlu, 10 yıl önce kızlarından Ada'yı, 5 yıl önce de Asya'yı kucağına aldığını belirtti.

Kurtoğlu, önceliği çocuklarına verdiğini, bu nedenle çalışmayı tercih etmediğini ifade ederek, eşinin tayini Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine çıkınca kızlarının da desteğiyle fikrinin değiştiğini söyledi.

Çüngüş'ün doğasına hayran kaldığını anlatan Kurtoğlu, "Çüngüş'te bahçecilik yapılıyor. Neredeyse kimyasal ilaç hiç kullanılmıyor. Onun için havası ve doğası çok temiz. Arılar için bulunmaz, eşsiz bir yer. Arıcılıkla ilgili geçen yılın eylül ayında araştırmalara başladık ve bu yıl şubat ayında da kovanlarımızı alıp, tesisimizi kurduk. 200 kovanla üretime başladık. Her şey çok güzel gidiyor. Organik bal üretiyorum, hijyene çok dikkat ediyorum. Bir mühendis olarak da arılarım için gerekli olan tüm şartları matematiksel ve fiziksel olarak sağladım. Amacım başta kızlarım olmak üzere herkes için sağlıklı, temiz ve organik bal üretmek." dedi.

Kurtoğlu, kovanları görenlerin şaşkınlık yaşadığını dile getirerek, arıcılıkta klasik yöntemler yerine daha modern teknikler uyguladıklarını belirtti.

Sehpa yöntemiyle kovanları yüksekte tuttuğunu, böylece arıları nem ve mantar gibi hastalıklardan koruduğunu anlatan Kurtoğlu, kovanların yerleşim planını da arıların gün ışığından en iyi şekilde faydalanacakları şekilde belirlediğini kaydetti.

Kurtoğlu, "Sabah 04.00'te arılığıma geliyor, arılarımın yani diğer çocuklarımın bakımını yapıyorum. 07.30'da arılıktaki işlerimi bitirince kızlarım için eve gidiyorum, onlara vakit ayırıyorum. Kahvaltılarını verdikten sonra onları okula gönderiyorum. Sonra tekrar arılığıma gelip, işlerimi yapıyorum. Buranın temizliğine çok dikkat ediyorum. Bu işleri zevkle yapıyorum ve mutluyum. Arılıkta geçen zamanımı ve çalışmalarımı kayıt altına alarak sosyal medya hesabımdan girişimci olmak isteyen kadınlarla paylaşıyorum." diye konuştu.