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Doğal Kudret Köprüsü manzarasıyla hayran bırakıyor

AĞRI - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde doğal köprü olma özelliği ile tanınan Kudret Köprüsü manzarasıyla mest ediyor.

Kaplıcalar bitişiğinde bulunan ve doğal köprü olma özelliği ile tanınan Kudret Köprüsü, manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde yer aldığı bilinen, 30 metre yüksekliğe ve 30 metre genişliğe sahip olan köprüden Murat Nehri ve kaplıcalar izlenebilirken, köprü fotoğraf tutkunları için de doğal stüdyo ortamı sunuyor.

Bölgedeki şifalı suyuyla adından söz ettiren Diyadin Kaplıcaları'na geldikten sonra Kudret Köprüsü'nü ziyaret ettiğini söyleyen Selim Çetin, " Burası Kudret Köprüsü olarak geçiyor. Bu bölgenin doğal güzelliklerinden bir yer. Burası sel suları tarafından aşınarak oluşmuş doğal bi köprü. Türkiye'nin her yerinden gelen var buraya. Bu doğal güzellikleri görmek için buraya geldik bizde. Burası Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde de geçiyor. Bu bölgede gezilecek çok yer var burada" ifadelerine yer verdi.