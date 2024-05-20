Doğanlar köyünde yağmur duası yapıldı - Son Dakika
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Doğanlar köyünde yağmur duası yapıldı

Doğanlar köyünde yağmur duası yapıldı

Orta ilçesine bağlı Doğanlar köyünde köy muhtarlığı tarafından düzenlenen programda yağmur duası yapıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından kurban kesilerek vatandaşlara yemek ikramı yapıldı. Köy muhtarı Rasim Aslanoğlu, programa katılan herkese teşekkür etti. Kaymakam Erkan Minuz, Orta Belediye Başkan Vekili Mevlüt Börekçi, kurum müdürleri ve vatandaşlar da programa katıldı.

20.05.2024 14:33
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Orta ilçesine bağlı Doğanlar köyünde yağmur duası yapıldı.

Köy muhtarlığı tarafından köy meydanında düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu daha sonra yağmur duası yapıldı.

Yağmur duasının ardından kurban kesilerek vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.

Köy muhtarı Rasim Aslanoğlu, yağmur duası programına katılan tüm misafirlere teşekkür etti.

Programa, Kaymakam Erkan Minuz, Orta Belediye Başkan Vekili Mevlüt Börekçi, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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