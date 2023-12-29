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Doğanşar Belediye Başkanı Halil Balık'ın Babası Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Doğanşar Belediye Başkanı Halil Balık'ın Babası Hayatını Kaybetti

Doğanşar Belediye Başkanı Halil Balık'ın babası Mustafa Hulusi Balık, 82 yaşında vefat etti. Balık için Doğanşar Merkez Camisi'nde düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Doğanşar Kaymakamı Batuhan Bayrak, MHP Sivas İl Başkanı Hakan Uygun, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar da katıldı. Cenaze namazının ardından Balık'ın cenazesi ilçe mezarlığında defnedildi.

Doğanşar Belediye Başkanı Halil Balık\'ın Babası Hayatını Kaybetti
29.12.2023 - 11:59,
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Doğanşar Belediye Başkanı Halil Balık'ın babası Mustafa Hulusi Balık 82 yaşında hayatını kaybetti.

Balık için Doğanşar Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından Balık'ın cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Balık'ın ailesi ve yakınları ile MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Doğanşar Kaymakamı Batuhan Bayrak, MHP Sivas İl Başkanı Hakan Uygun, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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