Doğanşehir'de Hasat Edilen Kayısılar Kurutuluyor - Son Dakika
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Doğanşehir'de Hasat Edilen Kayısılar Kurutuluyor

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çiftçiler, hasat edilen kayısıları güneşin altında kurutmak için boş alanlara seriyor. Bu kayısılar, doğal kurutmalık kayısı olarak da bilinen 'Gün kurusu' olarak satışa sunuluyor. Ayrıca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği ilçede yıkılan binaların alanları da kurutmalık kayısılarla kaplanıyor.

12.07.2024 09:39
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hasat edilen kayısılar kurutuluyor.

Kayısılar hasat edildikten sonra bir kısmı yaş olarak satılırken bir kısmı da güneşe bırakılarak yörede "Gün kurusu" da denen doğal kurutmalık kayısı yapılıyor.

Doğanşehir ilçesinde çiftçiler hasadını gerçekleştirdikleri kayısıları boş alanlara, büyük bezler üstünde sererek güneşin altında kurutmaya bırakıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği ilçede yıkılan binaların alanları da kurutmalık kayısılarla kaplandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Doğanşehir'de Hasat Edilen Kayısılar Kurutuluyor - Son Dakika

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