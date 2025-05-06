Doğanşehir'de Tır Kazası

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Erkenek Tüneli'nde tırın duvara çarptığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Tüneldeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde tırın kaza yaptığı anlar görülüyor.
Malatya- Adıyaman kara yolu Erkenek Tüneli'nde 2 Mayıs'ta, Ö.B. (44) idaresindeki 23 ACF 992 plakalı tır duvara çarpmış, kazada yaralanan sürücü ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
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