Malatya Doğanşehir'de deprem anında tarihi kale surları yıkıldı - Son Dakika
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Malatya Doğanşehir'de deprem anında tarihi kale surları yıkıldı

Malatya Doğanşehir\'de deprem anında tarihi kale surları yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle hasar gören Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, deprem anında tarihi kale surlarının yıkılması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sarsıntı nedeniyle çevredeki vatandaşların kaçışması, kerpiç bir binanın yıkılması ve toz bulutu oluşumu görülüyor. Ayrıca, bir marketteki ürünlerin yere düşmesi ve dolapların devrilmesi de görüntülere yansıyor.

12.02.2024 12:39  Güncelleme: 12:56
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tarihi kale surlarının deprem anında yıkılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 ve Elbistan ilçesi merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük hasara neden olduğu Doğanşehir'de, deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Pazarcık'taki 7,7 büyüklüğündeki depremde Yeni Mahalle'de yer alan tarihi kale surları kalıntılarının bir bölümünü yıkılması görülüyor.

Görüntüde sarsıntı nedeniyle çevredeki vatandaşların kaçışması ve arka tarafta kerpiç bir binanın yıkılması nedeniyle oluşan toz bulutu yer alıyor.

Başka bir görüntüde ise bir marketteki ürünlerin yere düşmesi ve dolapların devrilmesi görülüyor.

Kaynak: AA

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