Doğanşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, çocuklar için portatif yüzme havuzunu hizmete aldı - Son Dakika
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Doğanşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, çocuklar için portatif yüzme havuzunu hizmete aldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında Doğanşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, çocuklar ve gençler için portatif yüzme havuzunu hizmete açtı. 7-14 yaş arası öğrencilere yönelik düzenlenen kurslarla yüzme öğretilmesi hedefleniyor. İlçe Müdürü Osman Şen, gençlerin spordan geri kalmaması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti ve şu anda 100 öğrencinin eğitim aldığını ifade etti.

13.07.2024 09:45
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Doğanşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, çocuklar için portatif yüzme havuzunu hizmete aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocuk ve gençlerin yüzme öğrenmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 7-14 yaş arası çocuk ve gençlerin katılabildiği kurslarla, katılımcılara yüzme öğretilmesi hedefleniyor.

Doğanşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Şen, projeyle Doğanşehir ilçesinde portatif havuzda eğitim vermenin sevinci içerisinde olduklarını belirterek, "İlk etapta 7-14 yaş arası öğrencilerimize kursumuzu açtık. Gençlerimiz spordan geri kalmasınlar diye elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Şen, havuzda 100 öğrencinin eğitim aldığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Doğanşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, çocuklar için portatif yüzme havuzunu hizmete aldı - Son Dakika

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