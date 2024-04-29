Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kitap okuma günleri devam ediyor

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Malatya'nın Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Okumayı Seviyorum, Kendimi Geliştiriyorum" projesi kapsamında kitap okuma günleri düzenlendi.

Doğanşehir Ertuğrul Gazi İlkokulu öğrencileri, proje kapsamında kitap okuma günlerine devam etti.

Ertuğrul Gazi İlkokulu Okul Müdürü Mehmet Ciğal, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ederek, projenin yararlı olduğunu söyledi.

"Siyah İnci" ve "Gülüver'in Gezileri" kitaplarını okuyan öğrenciler, projeyle kitap okumayı alışkanlık haline getirdiklerini ve çok eğlenerek bu etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade etti.