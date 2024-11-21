Doğasever Gelincik Dağı\'nda 6 Dağ Keçisini Görüntüledi

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DİYARBAKIR'ın Çermik İlçesindeki Gelincik Dağı'nda yürüyüş yapan bir doğasever, cep telefonu kamerasıyla 6 dağ keçisini görüntüledi.

Çermik ilçesinde yaban hayatın zengin olduğu Gelincik Dağı'nda yürüyüş yapan bir doğasever, 6 dağ keçisini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir süre bölgede gezinen dağ keçileri, daha sonra gözden kayboldu. Bölgede daha önce de doğaseverler tarafından dağ keçileri görüntülenmişti.

Haber- Kamera: Selim KAYA- Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR,