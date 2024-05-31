Doğu Afrika'da şiddetli yağışlar sonrası salgın hastalıklar artıyor - Son Dakika
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Doğu Afrika'da şiddetli yağışlar sonrası salgın hastalıklar artıyor

Doğu Afrika\'da şiddetli yağışlar sonrası salgın hastalıklar artıyor

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Doğu Afrika ülkelerinde şiddetli yağışların ardından kolera, sıtma, kızamık ve çocuk felci gibi hastalıklarda artış olduğunu açıkladı. Etiyopya'da 14 bin kolera vakası ve 114 ölüm bildirilirken, sıtma nedeniyle 314 kişi hayatını kaybetti. Doğu Afrika'da 75 milyon kişi gıda sıkıntısı çekiyor ve acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

31.05.2024 14:07
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Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), şiddetli yağışların ardından birçok Doğu Afrika ülkesinde salgın hastalıkların arttığını açıkladı.

IGAD'ın açıklamasında, Etiyopya, Kenya, Somali, Sudan ve Uganda'da şiddetli yağışlar sonrası kolera, sıtma, kızamık ve çocuk felci gibi hastalıklarda artış görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Etiyopya, Kenya, Somali, Sudan ve Uganda'da sel felaketleri sonrası kolera salgını arttı. Etiyopya'da 1 Ocak ile 28 Nisan arasında 14 bin kolera vakası ve buna bağlı 114 ölüm bildirildi." denildi.

Bu ülkelerde sıtma vakalarının da arttığı, Kenya'da dang humması, Güney Sudan'da ise sarı humma vakalarının yükseldiği ifade edildi.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Etiyopya'da bu ay sıtmaya bağlı 314 ölüm kaydedildi.

BM verilerine göre, Doğu Afrika'da 75 milyona yakın kişi şiddetli yağışlar sonrası gıda sıkıntısı çekiyor ve acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: AA

Etiyopya, Kızamık, Kolera, Çocuk, Doğal Afetler, Uluslararası İlişkiler, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Afrika'da şiddetli yağışlar sonrası salgın hastalıklar artıyor - Son Dakika

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