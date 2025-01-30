Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuk - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuk

Doğu Anadolu\'da Dondurucu Soğuk

Erzurum'un Tekman ilçesinde sıcaklık eksi 34 derece ölçüldü, dondurucu soğuklar etkili oluyor.

30.01.2025 11:19
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Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 34 derece ile Erzurum'un Tekman ilçesinde ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gece termometrelerin sıfırın altında 18 dereceyi gösterdiği Erzurum kent merkezinde, şadırvanlar, park halindeki araçlar ve otobüs duraklarının camları buzla kaplandı.

Kentte soğuk hava nedeniyle kaldırımlar buz tuttu, bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üstüne battaniye örttü.

Tekman'a bağlı Hacıömer Mahallesi, eksi 34 dereceyle Türkiye'de dün gece en düşük hava sıcaklığının ölçüldüğü yerleşim yeri oldu.

Ardahan

Ardahan'da dondurucu soğuklar etkisini devam ettiriyor.

Gece termometrelerin sıfırın altında 26 dereceyi gösterdiği Ardahan'da, yüzeyinin büyük bölümü buzla kaplanan Kura Nehri'nin kale mevkisinde buharlaşma oluştu.

Kentte yol ve kaldırımlar buzla kaplandı, çatılarda sarkıtlar, ağaçlarda ise kırağı oluştu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 31 derece ölçüldüğü Göle ilçesinde ise vatandaşlar açık alanlara park ettikleri araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti.

Ağrı

Ağrı'da ise termometreler gece sıfırın altında 21 dereceyi gösterdi.

Soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluşan kentte, kar ve buzla kaplanan Murat Nehri dronla görüntülendi.

Sabah erken saatlerde iş yerlerine giden vatandaşlar, dondurucu soğuklar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kars

Kars'ta da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 18 derece kaydedildi.

Soğuk hava nedeniyle Sarıkamış ilçesinde dereler, göletler ve açık alanda bulunan çeşmeler dondu, ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Bazı vatandaşlar, araçlarını üzerine battaniye, karton ve branda örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Vatandaşlardan Kubilay Polat, AA muhabirine, çok soğuk günlerden geçtiklerini belirterek, "Son 3-4 gündür havalar çok soğuk. Dereler, göletler, çeşmeler buz tuttu. Arabalar sabah çok zor çalışıyor." dedi.

Öte yandan gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 10, Iğdır'da 6, Tunceli'de 5 derece kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuk - Son Dakika

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