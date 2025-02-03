Doğu Anadolu\'da Dondurucu Soğuklar

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Ardahan, Kars ve Ağrı'da dondurucu soğukların etkisiyle buzlanma meydana geldi.

Gece termometrelerin sıfırın altında 23 dereceyi gösterdiği Ardahan'da, sis ve pus etkili oldu.

Yol ve kaldırımların buzla kaplandığı kentte, çatılarda sarkıtlar oluştu, ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Vatandaşlardan Yener Tekdemir, soğuklar nedeniyle işe gitmekten zorlandığını söyledi.

Sıcaklığın gece eksi 27 derece ölçüldüğü Göle ilçesinde de sis etkili oldu, ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.

Kars

Kars'ta ise soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye düştüğü kentte, ağaçlar kırağı tuttu, sulak alanlar dondu.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen doğada ve köylerde güzel manzaralar oluştu.

- Ağrı

Ağrı'da da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 19 derece ölçüldüğü kentte, nehir ve dereler dondu.

Vatandaşlar soğuktan korumak için araçlarını branda ve battaniyelerle örttü.