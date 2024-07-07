Doğu Anadolu'da Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

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Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Artvin için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Artvin'de gök gürültülü sağanak yerel kuvvetli olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksaklıklar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.