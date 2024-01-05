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Doğu Anadolu'da Kar Yağışı: Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Tunceli Beyaza Büründü - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da Kar Yağışı: Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Tunceli Beyaza Büründü

Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Tunceli illerinde etkili olan kar yağışı sonucunda il merkezleri beyaza büründü. Erzurum'da gece sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü kentte, sabah kar yağışı etkili oldu. Belediye ve Karayolları ekipleri, cadde, sokak ve meydanlarda kar küreme çalışması yaptı. Ağrı'da da kar yağışı etkili oldu ve vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Ardahan ve Tunceli illerinde de kar yağışı görüldü ve il merkezleri beyaz örtüyle kaplandı.

Doğu Anadolu\'da Kar Yağışı: Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Tunceli Beyaza Büründü
05.01.2024 - 11:10,  Güncelleme: 11:18
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Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de etkili olan kar, il merkezlerini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının gece 0 derece ölçüldüğü Erzurum'da, sabah kar yağışı etkili oldu.

Cadde, sokak ve meydanların beyaza büründüğü kentte, belediye ile Karayolları ekipleri sorumluluk bölgelerinde kar küreme çalışması yaptı.

Ağrı

Ağrı'da etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Sabah iş yerlerine giden vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Ekipler de ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışması başlattı.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı etkili oluyor.

Kentte gece etkili olan soğuk hava, sabah yerini kar yağışına bıraktı.

İl merkezi karla kaplandı.

Tunceli

Tunceli'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sabaha doğru yerini kar yağışına bıraktı.

Yağışla cadde ve sokaklar ile parklar beyaza büründü.

Vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Kaynak: AA
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