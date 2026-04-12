Doğu Anadolu\'da Kar Yağışı Etkili

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da kar yağışının ardından soğuk havanın da etkisiyle bazı yollarda buzlanma meydana geldi, ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Kars'ta sabah başlayan ve aralıklarla devam eden kar, akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Sürücüler kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte ekipler karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Ardahan'da da kent merkezinde kar yağışı etkili oldu.

Gün boyunca etkisini sürdüren kar, çevreyi beyaza bürüdü.

Kar, yüksek kesimlerde yer yer tipiye dönüştü.