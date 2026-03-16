Doğu Anadolu'da Karla Mücadele - Son Dakika
Doğu Anadolu'da Karla Mücadele

16.03.2026 11:57
Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te kar nedeniyle 148 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 148 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte kar ve tipi sebebiyle 12 mahalle ve 24 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı 36 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 61 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri de çarşı merkezi ve mahalle yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Muş

Kentte kardan dolayı 50 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, iki gündür kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Kapalı 50 köy yolunu ulaşıma açmak için ekiplerin sahada çalışma yürüttüğünü ifade eden Yentür, açılan bazı köy yollarında ise genişletme çalışması yapıldığını kaydetti.

Bitlis

Kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki bir köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışının ardından kapanan köy yolunun en kısa sürede ulaşıma açılması için ekiplerin çalışma yürüttüğünü belirtti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da Karla Mücadele - Son Dakika

SON DAKİKA: Doğu Anadolu'da Karla Mücadele - Son Dakika
